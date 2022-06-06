مجتمع
مركز لاستقبال المرضى الوافدين على فاس
فتح محسنون عمارة سكنية بحي النرجس بمقاطعة سايس بفاس، في وجه المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، من مختلف المناطق والأقاليم، لإيوائهم وأسرهم تخفيفا لمعاناتهم ومصاريف وتكاليف استشفائهم وتنقلهم لمسافات بعيدة، في مبادرة إحسانية واجتماعية غير مسبوقة. واكتتب تجار من منطقة تافيلالت في ما بينهم لبناء العمارة وتأسيسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا