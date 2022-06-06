حوادث
ثمالة تنتهي بقتل بالبيضاء
المتهم وجه طعنات لشاب بالشارع وحملة أمنية أوقعته جريمة قتل غريبة شهدها حي التشارك بالبيضاء، عندما اعترض جانح كان في حالة سكر وتخدير، طريق شاب وجه له طعنات خطيرة، نقل إثرها في حالة حرجة إلى المستعجلات قبل أن يفارق الحياة، صباح الخميس الماضي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الشرطة القضائية للبرنوصيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا