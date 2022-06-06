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حوادث

ثمالة تنتهي بقتل بالبيضاء

منذ 9 دقائق
المتهم وجه طعنات لشاب بالشارع وحملة أمنية أوقعته جريمة قتل غريبة شهدها حي التشارك بالبيضاء، عندما اعترض جانح كان في حالة سكر وتخدير، طريق شاب وجه له طعنات خطيرة، نقل إثرها في حالة حرجة إلى المستعجلات قبل أن يفارق الحياة، صباح الخميس الماضي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الشرطة القضائية للبرنوصيأكمل القراءة »


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