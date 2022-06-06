حوادث
سقوط بارون هيروين جزائري
واصلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، أول أمس (السبت)، الإجراءات التمهيدية لمباشرة مسطرة الترحيل، في حق، نور الدين. ب، بارون مخدرات جزائري الأصل، يحمل الجنسية الفرنسية، إذ ينتظر أن يوضع بسجن سلا، إلى حين بت محكمة النقض في تسليمه للسلطات الفرنسية، التي تطلبه لضلوعه في قضايا تهريب وترويجأكمل القراءة »
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