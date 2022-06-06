الصباح السياسي
المحكمـة الدستوريـة… حارسـة القوانيـن
دستور 2011 عزز دورها وقراراتها لا تقبل الطعن عزز دستور 2011 مكانة المحكمة الدستورية في منظومة القضاء، وأوكل لها دورا كبيرا في الحرص على ضمان دستورية القوانين، والحسم في النزاعات الانتخابية، ومراقبة القوانين الداخلية للمجالس المحدثة بقانون تنظيمي، والتـأكد من مدى مطابقة المعاهدات الدولية للدستور. كما باتت أعلى هيأة قضائيةأكمل القراءة »
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