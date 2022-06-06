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خاص

كناوة تعيد الروح إلى الصويرة

منذ 11 دقيقة
المزج الموسيقي يستعيد المشترك المنسي في جولة فنية استثنائية تواصلت، أول أمس (السبت)، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان كناوة إيقاعات العالم الذي ينظم هذه السنة استثناء على شكل جولة فنية، بدأت انطلاقتها من الصويرة مهد هذا المهرجان الذي رأى بها النور قبل 25 سنة. عزيز المجدوب (موفد الصباح إلى الصويرة) –أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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