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الجيش الجزائري يحشر بن بطوش في الزاوية

منذ 4 دقائق
اعتمد برنامجا للدخول والخروج من المخيم دون إعلام أمن “بوليساريو” بقلم: الفاضل الرقيبي عقد ما يسمى المكتب الدائم لأمانة “بوليساريو” اجتماعا طارئا، خصص لتقييم الإجراءات الجزائرية في المخيم وبعض النقاط التي شكلت جوهر خلاف بين القيادات الأمنية للجبهة وبعض الضباط في الجيش الجزائري، إذ اعتمد الجيش الجزائري منذ أسبوعين برنامجاأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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