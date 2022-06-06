حوادث
رسالة مجهولة تفضح مشاريع وهمية
قاضي التحقيق أكد وجود أدلة بتبديد رئيس جماعة لأموال عمومية وتورطه في التزوير تفاعلت النيابة العامة مع رسالة مجهولة تحمل عنوان “جمعيات المجتمع المدني بسيدي لحمر”، وأناطت البحث فيها بالفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، ليتأكد فعلا تورط الرئيس السابق لجماعة سيدي امحمد لحمر بدائرة سوق أربعاء الغرب، فيأكمل القراءة »
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