حوادث
التحرش يلاحق أستاذا
باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بزايو إقليم الناظور، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق باتهامات موجهة لأستاذ بالتحرش بتلميذاته، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، وتحديد ما إن كان المشتبه فيه متورطا بالفعل. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنأكمل القراءة »
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