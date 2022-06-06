حوادث
تخفيض عقوبة موظف
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، القرار الابتدائي بإدانة موظفين جماعيين زورا شهادة لضمان مشاركة أحدهما في مباراة للترقية. وراجعت العقوبة المحكومين بها، مع إبقاء الصائر عليهما تضامنا وإرجاع مبلغي كفالة السراح، بعد استخلاصها والغرامة. وألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة أحدهما من جنحة الارتشاء،أكمل القراءة »
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