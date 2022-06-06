الصباح السياسي
زلزال الحسيمة يرعب صقور الانتخابات
مرشح “الأحرار” يرفض تجديد ترشحه ومضيان والحموتي والأعرج يبحثون عن فوز جديد زلزل قرار المحكمة الدستورية، القاضي لأول مرة بإلغاء 4 مقاعد دفعة وحدة بالدائرة التشريعية لإقليم الحسيمة، الأوساط الحزبية والانتخابية، فضلا عن إصابة الفائزين الأربعة بالسكتة الانتخابية، قبل أن يستفيقوا منها، ويغسلوا وجوههم، استعدادا لخوض منافسات جديدة، باستثناء التجمعيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا