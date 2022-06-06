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الصباح السياسي

زلزال الحسيمة يرعب صقور الانتخابات

منذ 8 دقائق
مرشح “الأحرار” يرفض تجديد ترشحه ومضيان والحموتي والأعرج يبحثون عن فوز جديد زلزل قرار المحكمة الدستورية، القاضي لأول مرة بإلغاء 4 مقاعد دفعة وحدة بالدائرة التشريعية لإقليم الحسيمة، الأوساط الحزبية والانتخابية، فضلا عن إصابة الفائزين الأربعة بالسكتة الانتخابية، قبل أن يستفيقوا منها، ويغسلوا وجوههم، استعدادا لخوض منافسات جديدة، باستثناء التجمعيأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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