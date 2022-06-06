الصباح السياسي
غربال المرشحين للبرلمان
تلجأ المحكمة الدستورية قبيل كل انتخابات إلى إعمال آلية التجريد من الأهلية، التي تنجم عن فحص شروط القابلية للانتخاب من بين البرلمانيين الواردة أسماؤهم في محاكمات الفساد السياسي. وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارات قبيل انتخابات 8 شتنبر 2021، أن الغاية التي استهدفها المشرع في إقرار آلية التجريد، وتحديد الأسباب المؤديةأكمل القراءة »
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