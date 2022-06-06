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الصباح السياسي

حامية الحقوق والحريات

منذ 8 دقائق
المحكمة توفر بيئة حاضنة تعزز مسالك الولوج الفردي للقضاء الدستوري صادق مجلس النواب بالإجماع، أخيرا، على مشروع قانون تنظيمي رقم 15.86، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، قصد ترسيخ الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية الحقوق والحريات، على اعتبار أن من شأن تطبيقه أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستوريةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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