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الصباح السياسي

الشعبوية

منذ 8 دقائق
3 أسئلة إلى * ميلود العضراوي < القادة السياسيون الذين يتجاذبون هذا القاموس في الآونة الأخيرة، سواء تحت قبة البرلمان أو في المشهد السياسي نقلوا الجدال من لغة السياسة إلى لغة الحظيرة، مع الاعتذار لـ»جورج أرويل»، الذي اختار شخوص روايته من مخلوقات محترمة، تستعمل لغة وقاموسا راقيا للتواصل السياسي والحوارأكمل القراءة »


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