الصباح السياسي
الشعبوية
3 أسئلة إلى * ميلود العضراوي < القادة السياسيون الذين يتجاذبون هذا القاموس في الآونة الأخيرة، سواء تحت قبة البرلمان أو في المشهد السياسي نقلوا الجدال من لغة السياسة إلى لغة الحظيرة، مع الاعتذار لـ»جورج أرويل»، الذي اختار شخوص روايته من مخلوقات محترمة، تستعمل لغة وقاموسا راقيا للتواصل السياسي والحوارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا