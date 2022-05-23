افتتاحية
حرب “ليدك”
< د. خالد الحري الأعصاب على أشدها، هذه الأيام، بين وزارة الداخلية والجماعة الحضرية للبيضاء، و"مؤسسة التعاون بين الجماعات"، وبين منعشين عقاريين، ومنتخبين، حول "ليدك". و"ليدك" لمن لا يعرفها، هي شركة فرنسية تتكفل، منذ 1997، بتدبير أربعة من "أخطر" القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية على الإطلاق في أي بلد، وهي الكهرباءأكمل القراءة »
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