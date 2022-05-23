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مجتمع

زيادات المحروقات كلفت المغاربة 280 مليارا

منذ 16 ثانية
خزينة الدولة المستفيد الأول من ارتفاع الأسعار وإيراداتها ارتفعت بـ 12.2 في المائة وصلت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها من قبل، بفعل الاضطرابات في الأسواق العالمية للنفط، التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تجاوز سعر البنزين 15.42 درهما، والبنزين 14.52 درهما بمحطات الوقود بالبيضاء بداية الأسبوع الجاري.أكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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