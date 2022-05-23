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الصباح السياسي

بيد الله: لغة بنكيران تعبير عن الانحطاط

منذ 5 دقائق
جلسات أسئلة باهتة وضعف في مراقبة الحكومة وكسل في التشريع استنكر الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين الأسبق، والقيادي في الأصالة والمعاصرة، ومعه بعض نواب الأغلبية الحالية، استعمال بنكيران، الظاهرة الصوتية والخطابة، ولغة الحيوانات. واعتبر بيد الله، أن لغة بنكيران تعبر عن الانحطاط، وليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيهاأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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