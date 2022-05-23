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الصباح السياسي

“البـوز” أفسـد البرلمـان

منذ 8 دقائق
لزرق حذر من خطورة نزعة أبوية وصعوبات بالغة في التفاعل مع المؤسسات فتح دستور 2011 الطريق نحو الديمقراطية البرلمانية وسريان مبدأ الفصل بين السلط وسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، واضعا النخبة أمام امتحان ترسيخ مفاهيم الاختلاف الإيجابي والتسامح والسياسة المواطنة وسلطة القانون. وفي الوقت الذي يطمح فيه المغرب إلى ترسيخأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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