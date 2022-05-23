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الصباح السياسي

القاموس الحيواني… بؤس السياسة

منذ 8 دقائق
زعماء يبحثون عن الإثارة و”البوز” وتحريف الأنظار عن اهتمامات الرأي العام يواجه الحقل السياسي انحدارا مهولا، ليس على مستوى وظيفة الأحزاب ودورها في تأطير المواطنين، بل امتد، ليشمل الخطاب السياسي، الذي تنتجه النخب والقيادات الحزبية. ولعل أبرز مظاهر الانحدار، هو القاموس الحيواني، الذي يلجأ إلى استعماله بعض قادة الأحزاب، فيأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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