كوفيد-19: 153 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 77 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و369 ألفا و439 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و303 ألف و922 شخصا، مقابل 24 مليونا و823 ألف و437 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و166 ألفا و530 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و476 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (69)، والرباط سلا القنيطرة (36)، ومراكش آسفي (18)، وسوس ماسة (16)، وطنجة تطوان الحسيمة (5)، وجهة الشرق (5) وفاس مكناس (3)، وحالة واحدة في درعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 979 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع هذه الحالات الى 16 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.