ملف الصباح
الصحة الغذائية… “الحافظ الله”
موسمية الرقابة وغياب نظام وطني لليقظة الغذائية يشجعان مافيا الغش على الفتك بالمواطنين من حسن حظ المغاربة أنهم يتمتعون بـ»نظام مناعة» يقظ، وإلا سقط المئات منهم، كل شهر، صرعى مواد غذائية فاسدة، أو منتهية الصلاحية، وأخرى معدة في شروط غير صحية، توجه مباشرة إلى الاستهلاك. لا أحد، اليوم، يستطيع الإجابةأكمل القراءة »
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