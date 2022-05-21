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“أونسـا” فـي قفـص الاتهـام

منذ دقيقتين
المجلس الأعلى للحسابات طالب بتحويله إلى وكالة برئاسة الحكومة لرفع تمويله تغيب المراقبة بمجازر اللحوم الحمراء، و” رياشات” اللحوم البيضاء، وذلك بنسبة 95 في المائة وفق ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويتحمل هذا الأمر، رؤساء البلديات لعدم تشييدها مجازر عصرية، و” رياشات” تحفظ السلامة، إذأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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