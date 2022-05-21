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فيديوهات “خانز وبنين” لجذب المستهلكين

منذ 3 دقائق
مقاطع تحث على استهلاك وجبات غير صحية دون الكشف عن مخاطرها على الجسم أصبحت فيديوهات “وجبات الشوارع” في المغرب تحتل “الطوندونس” في موقع “يوتوب”، لتحفيز المشاهدين على التهام الوجبات “البنينة” بسعر أقل، دون أن يكشف أصحاب الفيديوهات خطورة بعض الوجبات على صحة المستهلك، في غياب المراقبة وتوفر شروط النظافة والجودة.أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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