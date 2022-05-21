ملف الصباح
عقوبات مشددة في حق المتورطين
الأحكام بلغت 10 سنوات سجنا في حق مروجي لحوم الحمير والكلاب شهدت المحاكم المغربية قضايا مثيرة في مجال الغش وبيع اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، صدرت في بعضها أحكام صارمة بلغت 10 سنوات سجنا، القسم الأكبر منها حظي بها المتورطون في بيع لحوم الكلاب والحمير. وما زال المغاربة يتذكرون فضيحة بيعأكمل القراءة »
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