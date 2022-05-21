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فيديوهات دعارة ومخدرات تورط أمنيين

منذ 5 دقائق
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أول أمس (الخميس)، بحثا في تسريب فيديوهات لأشخاص من ذوي السوابق القضائية، أحدهم كان يتاجر بالمخدرات، صوروا رجال أمن من الهيأة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، قصد فسح المجال لبارون للقيام بأنشطة محظورة. وسارعت ولاية الأمن إلى فتح بحث في الموضوع، بعدماأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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