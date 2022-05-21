ملف الصباح
٩٠ في المائة من الدواجن المسوقة فاسدة
مطالبة بالكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل ضبط القطاعات الغذائية تعالت أصوات البرلمانيين المنددين بضعف آليات ضمان سلامة المواد الغذائية، إذ طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتعزيز المراقبة على المواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، كما هو الحال بالنسبة إلى قطاع الدواجن، واضعة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةأكمل القراءة »
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