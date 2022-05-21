الأولى
زلزال انتخابي يضرب الحسيمة
إلغاء مقاعد الدائرة التشريعية بعد طعن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي مضيان: أحترم قرارات القضاء الدستوري وسأعود إلى البرلمان ضرب زلزال قوي الدائرة التشريعية للحسيمة، بإسقاط أربعة مقاعد دفعة واحدة، في سابقة في تاريخ القضاء الدستوري، إذ قضت المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب أربعة برلمانيين ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرارأكمل القراءة »
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