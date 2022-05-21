مجتمع
اللبار:”لوبيات” السياحة استفادت من 200 مليار
استشاط برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، غضبا على فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مساء الاثنين الماضي، لعدم تحركها بالشكل المطلوب لحل المشاكل التي تعرقل تنشيط القطاع السياحي. ولم يقتنع البرلمانيون برد الوزيرة، المعزز بالأرقام، في جلسة محاسبة الوزراء، معتبرين أن ما قامت به غير كاف، ولاأكمل القراءة »
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