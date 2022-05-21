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جدري القرود على الحدود

منذ 5 دقائق
حمضي: الحالات تهم رجالا كانت لديهم علاقات جنسية مثلية أصبح فيروس جدري القرود على مرمى حجر من المملكة، إذ تفصله عنا سوى كيلومترات قليلة، بعدما تفشى في الجارتين الشماليتين إسبانيا (23 حالة محتملة)، والبرتغال (20 حالة محتملة منها 5 مؤكدة)، واجتياحه معظم دول أوروبا، ناهيك عن كندا (حالتان مؤكدتان و17أكمل القراءة »


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