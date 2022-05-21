الأولى
الأمن المغربي يحمي مونديال قطر
اللجنة المنظمة و”فيفا” استنجدا بنجاعته لحماية أبرز الملاعب إلى جانب قوى أمنية عالمية كبرى وضعت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ثقتهما في أفضل رجالات عبد اللطيف حموشي، بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تأمين مباريات هامة في كأس العالم المقبلة، المقررة في نونبر المقبل، تأكيدا للتفوق الأمني المغربي الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا