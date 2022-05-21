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الأمن المغربي يحمي مونديال قطر

منذ 3 دقائق
اللجنة المنظمة و”فيفا” استنجدا بنجاعته لحماية أبرز الملاعب إلى جانب قوى أمنية عالمية كبرى وضعت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ثقتهما في أفضل رجالات عبد اللطيف حموشي، بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تأمين مباريات هامة في كأس العالم المقبلة، المقررة في نونبر المقبل، تأكيدا للتفوق الأمني المغربي الذيأكمل القراءة »


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