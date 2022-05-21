مجتمع
وزارة السياحة تتبرأ من دار للضيافة ببرشيد
تبرأت وزارة السياحة من وضعية دار للضيافة ببرشيد، بعد ورود شكايات ضدها حول طبيعة نشاطها، على مندوبيتها الإقليمية، ومكتب عامل الإقليم وقيادة الدرك واللجنة الداخلية بالعمالة. وكشفت مراسلة الوزارة للجهات المعنية جوابا عن المراسلات، أن المؤسسة المعنية، الكائنة بدوار ولاد زيدان بجماعة ولاد زيدان بإقليم برشيد، غير خاضعة للتصنيف المتعلقأكمل القراءة »
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