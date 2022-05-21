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مجتمع

عيـن الشـق تنفـض غبـار الضاحيـة

منذ 5 دقائق
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شراكات مع مجالس المدينة والعمالة والجهة لتجاوز ضعف الميزانية وتركة سنوات الضياع لم يتجاوز حجم المخصص المالي الإجمالي لمقاطعة عين الشق برسم السنة الجارية 36.406.061 درهما لتعداد سكاني وصل حسب آخر إحصاء إلى 377744، أي بنسبة 11.4 في المائة من سكان البيضاء. ولم يجد المكتب الحالي بدا من نشر تفاصيلأكمل القراءة »


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