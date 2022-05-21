ملف الصباح
أسماك ولحوم وتوابل… حجز بالأطنان
حملات للمصالح المختصة أسفرت عن حجز كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك تشكل اللحوم الحمراء أكثر المواد المحجوزة من طرف المصالح المختصة لذبحها سرا بأمكنة غير قانونية أو نقلها في ظروف لاصحية وتهديدها السلامة الصحية أو عدم صلاحيتها للاستهلاك، متبوعة بمواد استهلاكية مختلفة خاصة أحشاء الذبائح ومستخلصات اللحوم ومنتجات الحليب وزيتأكمل القراءة »
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