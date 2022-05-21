افتتاحية
أثرياء المبادرة
< د. خالد الحري انتهت الاحتفالات بالذكرى 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطويت الخيام، وجمعت الكراسي والطاولات، وعاد الولاة والعمال ورؤساء الجماعات وممثلو الجمعيات والمؤسسات العمومية ومختلف الشركاء إلى مقرات عملهم، دون أن يطرح السؤال الأهم: لماذا تعثر هذا المشروع الملكي الاجتماعي الضخم في تحقيق جميع أهدافه ومراميه؟ وكي نستوعبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا