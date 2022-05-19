خاص
متقاعدو التبغ… معركة المعاشات
أحكام قضائية نهائية تنتظر التنفيذ والضحايا 1200 متقاعد يعودون إلى الاحتجاج بعد عشرين سنة من الانتظار، عاد متقاعدو الشركة المغربية للتبغ (أمبريال طوباكو- فرع المغرب)، إلى الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية، بعد أن قضوا سنوات طويلة وهم يتنقلون بين مختلف المحاكم. «الصباح» التقت ممثلين للمتقاعدين المعنيين،أكمل القراءة »
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