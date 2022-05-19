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خاص

متقاعدو التبغ… معركة المعاشات

منذ 29 ثانية
أحكام قضائية نهائية تنتظر التنفيذ والضحايا 1200 متقاعد يعودون إلى الاحتجاج بعد عشرين سنة من الانتظار، عاد متقاعدو الشركة المغربية للتبغ (أمبريال طوباكو- فرع المغرب)، إلى الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية، بعد أن قضوا سنوات طويلة وهم يتنقلون بين مختلف المحاكم. «الصباح» التقت ممثلين للمتقاعدين المعنيين،أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية


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