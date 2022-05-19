الأولى
ريع ضريبي للبنوك بـ 16 مليارا
عمولات اقتطعتها عن وساطتها في إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات أرجعت الدولة لفائدة المقاولات، إلى غاية نهاية أبريل الماضي، ما مجموعه 5 ملايير و612 مليون درهم (561 مليار سنتيم) من مستحقات الشركات من الضريبة على القيمة التي في ذمة خزينة الدولة، وتمت تعبئة المبلغ من الميزانية العامةأكمل القراءة »
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