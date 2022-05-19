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اختطاف واحتجاز وهميان للمطالبة بفدية

منذ دقيقة واحدة
أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لجرف الملحة بوزان، أفراد شبكة إجرامية، ضمنهم ضحية مفترض، في حالة اعتقال، صباح أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة المختصة، تورطوا في النصب والاحتيال والابتزاز، وغيرها من الجرائم التي توبعوا بها نتيجة نسجهم سيناريو متكاملا لقضية اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية. وانطلقت القضية التي تعاطت معهاأكمل القراءة »


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