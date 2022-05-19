الأولى
تحت الدف
تعطي أطر في الإدارات العمومية ومنتخبون ومستشارون ورؤساء هيآت ونوابهم ورؤساء لجان، انطباعا سيئا عن “المناصب” و”المسؤولية” و”الأمانة”، التي يختزلها البعض في مجرد منافع وامتيازات وسيارات وهواتف وسفريات وتعويضات و”بونات” محروقات. فما يرشح من “النقاشات” الدائرة في عدد من المؤسسات والوزارات والجماعات الترابية، مخجل جدا، ويكاد يقترب من منطق “الوزيعة”،أكمل القراءة »
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