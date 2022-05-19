الأولى
تفكيك عصابة “المسدسات” بالناظور
أطاحت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أول أمس (الثلاثاء)، بعصابة إجرامية خطيرة تستعين بمسدسات مزيفة للسرقة. وحسب مصادر “الصباح”، نجحت عناصر الشرطة في تفكيك العصابة، بعد إيقاف اثنين من أفرادها البالغين من العمر 27 سنة و37، واللذين يعتبران من ذوي السوابق القضائية. وكشفت المصادر ذاتها أن المعلومات الأوليةأكمل القراءة »
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