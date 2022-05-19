fbpx
مجتمع

شبكة تزوير تحتجز جماعة

منذ 3 دقائق
انتفض أصحاب مطالب تحفيظ مجمدة منذ سنين ضد شبكة، متخصصة في تزوير الوثائق العقارية، تمكن أعضاؤها من فرض “بلوكاج” في عمل المحافظة العقارية المحدثة، أخيرا، في إقليم مديونة، بتلغيم جل الملفات العقارية بتعرضات كيدية واستعمال وكالات مشبوهة، يدعون بأنها لأشخاص يقيمون خارج أرض الوطن. وفي الوقت الذي تتحكم فيه الشبكةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة