مجتمع
شبكة تزوير تحتجز جماعة
انتفض أصحاب مطالب تحفيظ مجمدة منذ سنين ضد شبكة، متخصصة في تزوير الوثائق العقارية، تمكن أعضاؤها من فرض “بلوكاج” في عمل المحافظة العقارية المحدثة، أخيرا، في إقليم مديونة، بتلغيم جل الملفات العقارية بتعرضات كيدية واستعمال وكالات مشبوهة، يدعون بأنها لأشخاص يقيمون خارج أرض الوطن. وفي الوقت الذي تتحكم فيه الشبكةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا