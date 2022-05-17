أسواق
البنوك منحت قروضا بـ 99 ألف مليار
وصل الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل البنوك، إلى ما يناهز 990 مليار درهم (99 ألف مليار سنتيم)، مع متم الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا زيادة بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتأتي القروض العقارية على رأس قائمة التمويلات الممنوحة، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 292أكمل القراءة »
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