fbpx
أسواق

البنوك‭ ‬منحت‭ ‬قروضا‭ ‬بـ‭ ‬99‭ ‬ألف‭ ‬مليار

منذ 10 دقائق
وصل‭ ‬الحجم‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقروض‭ ‬الممنوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنوك،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬990‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬99‭ ‬ألف‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬متم‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬مسجلا‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭. ‬وتأتي‭ ‬القروض‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬التمويلات‭ ‬الممنوحة،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬292‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة