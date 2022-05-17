أســــــرة
الحساسية والربو… المعاناة المستمرة
علاجات متنوعة تتماشى مع كل حالة لا يستطيع كثير من الأشخاص التمييز بين الحساسية والربو، نظرا لتقاسم مجموعة من الأعراض، مثل السعال وضيق التنفس. في الورقة التالية يتم تسليط الضوء على خصوصية الحساسية والربو من خلال حوار مع الدكتورة حسناء مبتسيم، طبيبة عامة، التي تقف عند الفرق بينهما وأعراضهما التيأكمل القراءة »
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