fbpx
أســــــرة

الحساسية والربو… المعاناة المستمرة

منذ 4 دقائق
علاجات متنوعة تتماشى مع كل حالة لا يستطيع كثير من الأشخاص التمييز بين الحساسية والربو، نظرا لتقاسم مجموعة من الأعراض، مثل السعال وضيق التنفس. في الورقة التالية يتم تسليط الضوء على خصوصية الحساسية والربو من خلال حوار مع الدكتورة حسناء مبتسيم، طبيبة عامة، التي تقف عند الفرق بينهما وأعراضهما التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة