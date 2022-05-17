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الرياضة

بيسيكتاش يدخل المنافسة على سايس

منذ دقيقتين
Wolverhampton Wanderers' Moroccan midfielder Romain Saiss celebrates scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on December 27, 2020. (Photo by CARL RECINE / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
الفريق التركري أبدى رغبته في أداء أكثر من تسعة ملايين أورو دخل بيسيكتاش التركي المنافسة مع أندية أوربية، للتعاقد مع رومان غانم سايس، عميد المنتخب الوطني، بعد أن أعلن رغبته في التعاقد معه، في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأعلن بيسيكتاش التركي رغبته في التعاقد مع سايس، ودخل في منافسة معأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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