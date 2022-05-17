الرياضة
بيسيكتاش يدخل المنافسة على سايس
الفريق التركري أبدى رغبته في أداء أكثر من تسعة ملايين أورو دخل بيسيكتاش التركي المنافسة مع أندية أوربية، للتعاقد مع رومان غانم سايس، عميد المنتخب الوطني، بعد أن أعلن رغبته في التعاقد معه، في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأعلن بيسيكتاش التركي رغبته في التعاقد مع سايس، ودخل في منافسة معأكمل القراءة »
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