وطنية
ريع تعويضات بتعاضدية الموظفين
فجر أعضاء الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب وتعاضدية الوحدات الصحية، ملف تعويضات مبالغ فيها يتلقاها أعضاء المجلس الإداري، بذريعة تغطية مصاريف التنقل والمبيت في اللقاءات التواصلية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بمجموعة من الأقاليم والجهات. واستنكر مندوبون عن دائرتي البيضاء والمحمدية، فوضى جلسة عمل تواصلية بممثلي المكتب المسير والمجلسأكمل القراءة »
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