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وطنية

ريع‭ ‬تعويضات‭ ‬بتعاضدية‭ ‬الموظفين

منذ دقيقتين
فجر‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيآت‭ ‬التعاضدية‭ ‬لموظفي‭ ‬الإدارات‭ ‬والمصالح‭ ‬العمومية‭ ‬بالمغرب‭ ‬وتعاضدية‭ ‬الوحدات‭ ‬الصحية،‭ ‬ملف‭ ‬تعويضات‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬يتلقاها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الإداري،‭ ‬بذريعة‭ ‬تغطية‭ ‬مصاريف‭ ‬التنقل‭ ‬والمبيت‮ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬التواصلية‭ ‬المنعقدة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقاليم‭ ‬والجهات‭. ‬ واستنكر‭ ‬مندوبون‭ ‬عن‭ ‬دائرتي‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية،‭ ‬فوضى‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬تواصلية‭ ‬بممثلي‭ ‬المكتب‭ ‬المسير‭ ‬والمجلس‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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