الرياضة
نهائي الأبطال يؤجل سفر لقجع لأمريكا
أجل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، المقرر إجراؤه بالبيضاء في 30 ماي الجاري، سفر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمّ، رفقة بعثة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلمت “الصباح”، أن سفر لقجع مع المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأجل، بسبب وجود لقجع في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا