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الرياضة

نهائي الأبطال يؤجل سفر لقجع لأمريكا

منذ دقيقة واحدة
أجل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، المقرر إجراؤه بالبيضاء في 30 ماي الجاري، سفر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمّ، رفقة بعثة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلمت “الصباح”، أن سفر لقجع مع المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأجل، بسبب وجود لقجع في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية،أكمل القراءة »


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