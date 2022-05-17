حوادث
اعتقال 5 مهربين بهشتوكة
حجز مخدرات وقاربين والأبحاث مستمرة مكنت عملية أمنية مشتركة باشرتها دوريات ملاحية تابعة للبحرية الملكية وعناصر الدرك الملكي البحري، معززة بعناصر المركز الترابي للدرك لهشتوكة التابع للقيادة الجهوية للجديدة، على ضوء توفرها على معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية بإقليم الجديدة، قبالة سواحلأكمل القراءة »
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