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حوادث

اعتقال‭ ‬5‭ ‬مهربين‭ ‬بهشتوكة

منذ 5 دقائق
البحرية‭ ‬الملكية‭  ‬حاصرت‭ ‬المهربين‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ (‬أرشيف‭)‬
حجز‭ ‬مخدرات‭ ‬وقاربين‭ ‬والأبحاث‭ ‬مستمرة مكنت‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬مشتركة‭ ‬باشرتها‭ ‬دوريات‭ ‬ملاحية‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الملكية‭ ‬وعناصر‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬البحري،‭ ‬معززة‭ ‬بعناصر‭ ‬المركز‭ ‬الترابي‭ ‬للدرك‭ ‬لهشتوكة‭ ‬التابع‭ ‬للقيادة‭ ‬الجهوية‭ ‬للجديدة،‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬توفرها‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬دقيقة،‭ ‬من‭ ‬إجهاض‭ ‬عملية‭ ‬كبرى‭ ‬للتهريب‭ ‬الدولي‭ ‬للمخدرات‭ ‬عبر‭ ‬المسالك‭ ‬البحرية‭ ‬بإقليم‭ ‬الجديدة،‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭أكمل القراءة »


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