الرياضة
آسفي يحفز لاعبيه بمنح مضاعفة
قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي لكرة القدم رفع قيمة منحة الفوز إلى 20 ألف درهم في المباريات المتبقية من الموسم الكروي الجاري. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن رئيس الفريق عبد الرحيم حنان عقد لقاء مع اللاعبين، وأبلغهم أنهم سيتوصلون بمنح مضاعفة في غضون أيام قليلة. وانتعشت خزينة الفريق العبديأكمل القراءة »
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