fbpx
الرياضة

آسفي يحفز لاعبيه بمنح مضاعفة

منذ دقيقة واحدة
قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي لكرة القدم رفع قيمة منحة الفوز إلى 20 ألف درهم في المباريات المتبقية من الموسم الكروي الجاري. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن رئيس الفريق عبد الرحيم حنان عقد لقاء مع اللاعبين، وأبلغهم أنهم سيتوصلون بمنح مضاعفة في غضون أيام قليلة. وانتعشت خزينة الفريق العبديأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة