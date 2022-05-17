الرياضة
الدفاع وسيدي رحال في نهائي الفوتسال
تأهل الدفاع الجديدي وشباب سيدي رحال، المنتميان إلى عصبة الشاوية دكالة في كرة القدم داخل القاعة، السبت الماضي، إلى المباراة النهائية، لتحديد الفريق الصاعد إلى القسم الثاني، التي ستجري نهاية الأسبوع الجاري. واحتضنت القاعة المغطاة بسطات مباراتي نصف نهاية البطولة الجهوية في كرة القدم داخل القاعة، وأسفرتا عن تأهل الدفاع الجديديأكمل القراءة »
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