أســــــرة
7 خطوات لتفادي الأزمات
يؤكد الأطباء على أهمية اتباع عدة خطوات لتفادي المشاكل الصحية الناتجة عن الحساسية والربو، إذ تساعد الوقاية في التخفيف من أعراضهما. ومن ضمن أولى الخطوات تفادي التدخين أو الوجود في أماكن بها مدخنون حتى لا يزيد من السعال وضيق التنفس، أما ثاني خطوة، فهي الابتعاد عن المواد التي تسبب الحساسيةأكمل القراءة »
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