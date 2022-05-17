حوادث
اعتقال متهمين بالخيانة بمراكش
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية بالمدينة العتيقة بمراكش، مساء السبت الماضي، ثلاثة متهمين من بينهم امرأتان، بغرفتي فندق بحي دار الدباغ بالمدينة العتيقة، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنح حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة والخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك. واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع ل “الصباح”، فإن عناصر الدائرة الأمنية، توصلت بمعلومات،أكمل القراءة »
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