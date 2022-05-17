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وطنية

محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬تقسم‭ ‬الفرقاء

منذ 3 دقائق
وهبي‭ ‬يمنع‭ ‬الجمعيات‭ ‬بتهمة‭ ‬الابتزاز‭ ‬ومسؤولو‭ ‬المؤسسات‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات احتدم‭ ‬الجدال‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد،‭ ‬بين‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬وأمينة‭ ‬بوعياش،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وزينب‭ ‬العدوي،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬ومحمد‭ ‬بشير‭ ‬الراشدي،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيأة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنزاهة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الرشوة‭ ‬ومحاربتها‭.‬ وبينما‭ ‬هدد‭ ‬وهبي‭ ‬بمنع‭أكمل القراءة »


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