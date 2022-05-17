وطنية
محاربة الفساد تقسم الفرقاء
وهبي يمنع الجمعيات بتهمة الابتزاز ومسؤولو المؤسسات مع تشديد العقوبات احتدم الجدال حول كيفية محاربة الفساد، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبينما هدد وهبي بمنعأكمل القراءة »
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